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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 10:54

الاحتلال يعتقل شيخ الجبل شمال شرق رام الله

الاحتلال يعتقل شيخ الجبل شمال شرق رام الله
وأفادت مصادر محلية أن قوة "إسرائيلية" داهمت منزل المسن عرمي الملقب بـ "شيخ الجبل"، وعبثت بمحتوياته، قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.

ونُشرت في الأيام الأخيرة عدة مقاطع فيديو تظهر عرمي وهو يتحدى جنود الاحتلال للدفاع عن أراضيه ويقف أمام المستوطنين سدًا منيعًا لمنع محاولاتهم السيطرة عليها.

وكان عرمي تحدث في مقابلات صحفية منذ أيام، عن تحديه لجنود الاحتلال والمستوطنين دفاعًا عن أرضه.

وقال "توجهت لمكان المواجهات مع الشبان دفاعًا عن أرض عائلتي وأراضي قريتي دير جرير، حيث أقام الاحتلال والمستوطنون بؤرة استيطانية جديدة، وصادروا من أراضي القرية ما يقارب 18 ألف دونم في السابق، ولم يبق لنا أرض في ظل المصادرات المستمرة، لذا كان قراري التواجد مع الشبان في منطقة المواجهات، وصنعوا لي مقلاعًا صغيرًا لقذف الحجارة باتجاه الجنود، وكنت مندفعًا لعمق الجرح الذي ينزف بسبب ضياع أرضي وأرض قريتي، ولم أخشَ الاحتلال أو الإصابة، فهذا ليس ضمن حساباتي الشخصية فبعد ضياع الأرض لا قيمة لنا".
رقم : 908848
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