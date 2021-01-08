الكويت تطلب تعديلات على صفقة طائرات مقاتلة

ونقلت صحيفة كويتية عن تقرير إخباري نشره موقع "shephardmedia.com" المتخصص في الشؤون العسكرية أن التعديلات تخص صفقة مقالات "سوبر هورنيت" (طراز F/A-18E/F).



وأوضح التقرير أن التعديلات تضمنت إضافة "تقديم خدمات الدعم اللوجستي المتكامل لأسطول الطائرات" البالغ عددها 28.



وأشار إلى أن تلبية طلب القوة الجوية الكويتية تمت من خلال موافقة البنتاغون على عقد مبيعات عسكرية أجنبية "FMS" بقيمة 20.86 مليون دولار.



وينص العقد على إنجاز وتلبية جميع الأعمال اللوجستية المطلوبة بحلول ديسمبر 2022، من جانب قيادة المنظومات الجوية البحرية (NAVAIR) التابعة للجيش الأمريكي.



كما سيكون التنفيذ انطلاقاً من قواعد جوية عسكرية أمريكية في ولايتي ميزوري وكاليفورنيا.



ويشكل هذا العقد جزءاً من مراحل برنامج صفقة مقاتلات "سوبر هورنيت" متعددة المهام، والتي تأتي إما بمقعد واحد أو بمقعدين مترادفين.



ونهاية العام المنصرم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقات أسلحة محتملة لكل من الكويت والسعودية ومصر.



وتبلغ قيمة صفقة الأسلحة مع الكويت 4 مليارات و400 مليون دولار، وتشمل بيع 8 مروحيات جديدة من طراز "أباتشي"، وقطع غيار لأنظمة "باتريوت" الصاروخية، بينها عديد من المحركات، وفق الإخطار.



في المقابل نفت رئاسة الأركان الكويتية ما أثير حول الصفقة، وطالبت باستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن "غير دقيقة"، وأن المشاريع والعقود كافة تتم من خلال القنوات والإجراءات القانونية.