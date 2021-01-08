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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 14:09

قلق تركي من إرسال السعودية طائرات F15 إلى جزيرة كريت

قلق تركي من إرسال السعودية طائرات F15 إلى جزيرة كريت
وقالت صحيفة يونانية إن الأخبار عن "تمارين عسكرية مشتركة بين اليونان والسعودية في المستقبل القريب أدى إلى استنفار وسائل الإعلام التركية" التي تحدثت إحداها، وهي صحيفة "هابرلر"، عن "تهديد لتركيا" وإشارت إلى أن طائرات "F 15" السعودية ستُستَخدم من طرف الطيارين اليونانيين.

في المقابل، اكتفت صحيفة تركية بنقل الأخبار الواردة عن هذه المناورات ونية إرسال الطائرات السعودية إلى اليونان في إطار تعاون عسكري بين الرياض وأثينا على خلفية التوتر الحاصل في شرق البحر المتوسط والتحالفات التي أفرزها هذا الاحتقان خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت الصحيفة التركية إن تقارير يونانية إعلامية زعمت أن المملكة العربية السعودية سترسل عددا من مقاتلات F 15 إلى قاعدة "سودا" بجزيرة كريت، تنفيذا لتعليمات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعد أن تفاقمت مخاوف اليونان من تركيا مع تزايد التوترات بين البلدين في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، حيث قررت اليونان ضم المملكة العربية السعودية إلى حلفها، وذلك بعدما نجحت في إشراك كل من الإمارات العربية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل".

وذكرت الصحيفة بأن المملكة السعودية تملك أكبر أسطول من طائرات "F 15" في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان والشطر اليوناني لجزيرة قبرص قد أجريتا عدة مناورات عسكرية منذ الصيف الماضي في شرق البحر الأبيض المتوسط "بالتعاون مع حلفائها ضد تركيا"، على حد تعبير الصحيفة.

وعقدت أثينا اتفاقية تعاون عسكري مع تل أبيب على مدى 20 عاما بقيمة 1,68 مليار دولار.
مصدر : وكالات
رقم : 908883
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