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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 14:15

الامارات تعلن إعادة فتح جميع منافذها مع قطر

الامارات تعلن إعادة فتح جميع منافذها مع قطر
وقال خالد عبد الله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه قطر، بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017.

وأضاف أن الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وأنه تم توجيه الجهات المعنية في الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجاري.

ويأتي ذلك عقب توقيع "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، الذي اكد باحثون وخبراء على أن القمة الخليجية الـ41 إنما هي مصالحة سعودية قطرية فرضتها ظروف ولي العهد السعودي إلى جانب ضغوط أميركية، إذ بات مكرها على المصالحة مع قطر لتحقيق مصالح سياسية مع الأميركيين.
مصدر : وكالات
رقم : 908886
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