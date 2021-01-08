لبنان.. مبادرة من باسيل لتوسعة مستشفى لمرضى كورونا

اتصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بكل من وزير الصحة حمد حسن ومدير مستشفى تنورين الدكتور وليد حرب ومدير مستشفى البترون أيوب مخباط طالباً منهم اجراء المقتضى لتوسيع قدرة المستشفيين على استقبال مزيد من مرضى الكورونا، وقد تجاوب الثلاثة مع مطالب باسيل.



وقد حصل اتفاق بين وزير الصحة اللبناني ومديري المستشفيين على ان تحصل عملية التوسعة في أسرع وقت، وخلال اسبوع اذا امكن، لاستيعاب الاعداد المتزايدة حاليّاً.



وتمنى باسيل على أهالي القضاء اتخاذ كل الاجراءات الوقائية اللازمة منعًا من تفلت الوضع اكثر في القضاء.