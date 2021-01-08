الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 14:32

الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن المصالحة بين السعودية وقطر

الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن المصالحة بين السعودية وقطر
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بيان له ،اليوم الجمعة: "نبارك لمجلس التعاون نجاح اجتماع القمة، ونرحب بعودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر إلى إطارها الطبيعي".

وأضاف الوزير العراقي: "نثمن عاليا جهود دولة الكويت ومساعيها في هذا الإطار، التي أفضت إلى مصالحة شاملة بين الجانبين".

وأكدت مخرجات القمة الخليجية الـ41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية، الثلاثاء الماضي، على إعادة العمل المشترك، وتجاوز الخلافات ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية، إن "حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي"، مؤكدا على "استكمال تنفيذ المشاريع الاقتصادية المتفق عليها سابقا بين الدول الموقعة على البيان".
مصدر : شفق نيوز
رقم : 908895
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
البصرة تحتضن مهرجاناً للشهيدين سليماني والمهندس
البصرة تحتضن مهرجاناً للشهيدين سليماني والمهندس
باحث تونسي لـ"إسلام تايمز": تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني هدفه الضغط على الجزائر
باحث تونسي لـ"إسلام تايمز": تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني هدفه الضغط على الجزائر
8 كانون الثاني 2021
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
زهراء احمد- إسلام تايمز
8 كانون الثاني 2021
خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة ذكرى انتفاضة قم ضد نظام الشاه
خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة ذكرى انتفاضة قم ضد نظام الشاه
8 كانون الثاني 2021
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
8 كانون الثاني 2021
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
8 كانون الثاني 2021
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض
8 كانون الثاني 2021
العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط
العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط
8 كانون الثاني 2021
كمالوندي: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%
7 كانون الثاني 2021
روحاني: أحداث الأمس بأمريكا أظهرت هشاشة الديمقراطية الغربية
7 كانون الثاني 2021
مذكرة اعتقال بحق ترامب يصدرها القضاء العراقي
7 كانون الثاني 2021
مذكرة اعتقال بحق ترامب يصدرها القضاء العراقي
7 كانون الثاني 2021
واشنطن تتجه لنقل قاعدتها العسكرية من إسبانيا إلى المغرب.. ما هو رد مدريد والجزائر؟
واشنطن تتجه لنقل قاعدتها العسكرية من إسبانيا إلى المغرب.. ما هو رد مدريد والجزائر؟
7 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض