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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 14:35

التزام نسبي بقرار الاقفال التام في لبنان

التزام نسبي بقرار الاقفال التام في لبنان
و في اطار أوضح رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​، أنّ الالتزام بقرار الإغلاق العام يوم أمس الخميس كان مهمًّا جدًّا، وبقيت ثغرات متعلّقة خصوصًا بموضوع سير الآليّات فوق نظام المفرد والمزدوج" والاستثناءات، لكنّنا نعالجها.

ولفت العقيد مسلم ،اليوم الجمعة في حديث إذاعي، إلى أنّ بعض الأشخاص يخالفون القرارات ربّما في إطاري سعيهم وراء زرقنهم، لكن هدفنا هو حماية الناس، لا سيّما إذا كان هؤلاء المخالفون يتحايلون على القانون، ويساهمون أكثر في تفشّي الفيروس"، مركّزًا على "أنّنا نحاول تذليل العقبات تباعًا، ووعي المواطنين أساسي، والبلديات والمجتمعات المحليّة لديها دور أساسي أيضًا".

وأشار مسلّم إلى أنّ في ​طرابلس شمال لبنان ​، كان هناك التزام كبير باستثناء بعض الأحياء الداخليّة، الّتي تتواجد فيها محال مُستثناة من قرار الإقفال. بالتالي نلاحظ أنّ هناك أسواق مفتوحة في المدينة، فيعتبر الناس أنّ هناك مخالفة، وهنا دور البلدية في ضمان التباعد الاجتماعي وارتداء المتواجدين للكمّامات". وتمنّى على الأفراد الّذين لا ضرورة للخروج من منازلهم، عدم الخروج من المنازل، مشدّدًا على أنّ "وعي الناس بهذه المرحلة أساسي جدًّا، لأنّ الانتشار مخيف جدًّا.

وبدأ يوم أمس تطبيق إجراءات الإقفال التام في لبنان والذي يمتد إلى الأوّل من شهر فبراير شباط المقبل لمواجهة جائحة كورونا التي ارتفعت الإصابات بها أخيرا إلى مستويات غير مسبوقة.
رقم : 908896
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