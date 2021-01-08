البصرة تحتضن مهرجاناً للشهيدين سليماني والمهندس

خاص (إسلام تايمز) - احتضنت محافظة البصرة جنوب العراق، الجمعة، مهرجاناً كبيراً بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهادة قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.