البصرة تحتضن مهرجاناً للشهيدين سليماني والمهندس

وأكد رئيس جماعة علماء العراق، الشيخ خالد الملا في كلمة له بالمهرجان، إن "لا مكان للولايات المتحدة في العراق"، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة الكلمة والموقف تجاه الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية.
وأوضح الشيخ الملا إن "قادة النصر استشهدوا لأنهم افشلوا المشاريع الأمريكية في العراق والمنطقة".
وأفاد مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن المهرجان شهد توافداً كبيراً من قبل أهالي محافظة البصرة بحضور نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي.
وهتف المشاركون وهو يخاطبون أبو فدك المحمداوي "يابو فدك جيب الثار .. يابو فدك كلنا وياك"، في إشارة إلى المطالبة بالقصاص من قتلة الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهم.
وجرى استهداف موكب الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس فجر الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020، قرب مطار بغداد الدولي بطائرة أمريكية مسيرة.
وكان القضاء العراقي أصدر أمس الخميس قراراً باعتقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كونه المتورط الأول في اغتيال الشهداء القادة.