بن حبتور: السعودية والإمارات تريدان تجزئة اليمن والهيمنة عليه



وقال بن حبتور :""الإمارات تطمح للسيطرة على عدد من المدن والجزر والمواقع اليمنية والسعودية تريد السيطرة على أجزاء أخرى".



واضاف أن“محاولة إظهار عملاء العدوان موحدين أكذوبة كبرى”، ورأى ان“العملاء سيعودون للتقاتل لكون الخلاف عميق بينهم إضافة لصراع أطماع مشغليهم في اليمن”.



ولفت بن حبتور إلى أن هناك مشروع تفتيت وتجزئة للمنطقة العربية والإسلامية، رسم منذ أكثر من 100 عام خدمة للمشروع الصهيوني ولاحتلال فلسطين”.



وأكد حبتور أن:"أي مشروع يقاوم المشروع الصهيوني في المنطقة بطبيعة الحال سيواجه من قبل المشروع الغربي برمته".



ولفت الى أن: “المطبّعين هم جزء من المشروع الصهيوني الغربي الأمريكي، وهم الآن يسعون لتشكيل حلف ضد إيران لأنها وقفت مع فلسطين".بـ" ليبيا وسوريا"