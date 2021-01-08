الإمام الخامنئي: أشكر الشعب العراقي لإحياء ذكرى استشهاد المهندس وسليماني

وقال السيد الخامنئي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "‏أشكرُ بإخلاصٍ المشاركينَ كافةً في التجمّع الكبير والرائع في بغداد وبعض المدن العراقية لتكريم وإحياء ذكرى الشهيد ‎ابومهدي المهندس، القائد العراقي البارز، والشهيد سليماني، ضيف ‎الشعب العراقي العزيز".



وكانت العديد من المدن العراقية شهدت خلال الأيام الماضية مراسم ومهرجانات لإحياء ذكرى استشهاد الشهيدين المهندس وسليماني.

فيما خرجت مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد نددت بعملية الاغتيال التي نفذتها القوات الأمريكية الإرهابية، فيما شدد العراقيون على ضرورة تطبيق قرار البرلمان بإخراج تلك القوات المحتلة من البلاد.

