الفياض: البصرة بقيت وفية لقادة النصر

وقال الفياض في كلمة القاها خلال المهرجان التأبيني الكبير الذي أقيم في محافظة البصرة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر، إن "محافظة البصرة هي عاصمة الحشد الشعبي لأن خيرة الشهداء والجرحى نوعا وعددا هم من محافظة البصرة"، مبيناً أن "البصرة أبت إلا أن تختص بالقائد الشهيد أبو مهدي المهندس الذي كان أبناً باراً لهذه المدينة".



وأضاف الفياض، أن "البصرة تشكل العمود الفقري للحشد الشعبي وان الحشد مدين لهذه المحافظة بكل أنواع الدين"، مشيرا إلى ان "محافظة البصرة بقيت وفية لقادة النصر منذ الساعات الأولى لاستشهادهم".



وتابع ان "خروج القوات الأمريكية يعطي العراق حقيقة استقلاله"، مبيناً أن "ردنا على اغتيال القائدين الشهيدين هو بإخراج القوات الأجنبية".



وأوضح انه "بعد سنة على اغتيال الشهيدين القائدين تشهدون نهاية هذا المجرم وهو يحظى اليوم بخزي من أبناء قومه"، مردفا ان "كل مؤامرات عزل الحشد الشعبي قد انتهت وتداعت".