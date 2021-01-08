الفياض: البصرة بقيت وفية لقادة النصر

وقال الفياض في كلمة القاها خلال المهرجان التأبيني الكبير الذي أقيم في محافظة البصرة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر، إن "محافظة البصرة هي عاصمة الحشد الشعبي لأن خيرة الشهداء والجرحى نوعا وعددا هم من محافظة البصرة"، مبيناً أن "البصرة أبت إلا أن تختص بالقائد الشهيد أبو مهدي المهندس الذي كان أبناً باراً لهذه المدينة".
وأضاف الفياض، أن "البصرة تشكل العمود الفقري للحشد الشعبي وان الحشد مدين لهذه المحافظة بكل أنواع الدين"، مشيرا إلى ان "محافظة البصرة بقيت وفية لقادة النصر منذ الساعات الأولى لاستشهادهم".
وتابع ان "خروج القوات الأمريكية يعطي العراق حقيقة استقلاله"، مبيناً أن "ردنا على اغتيال القائدين الشهيدين هو بإخراج القوات الأجنبية".
وأوضح انه "بعد سنة على اغتيال الشهيدين القائدين تشهدون نهاية هذا المجرم وهو يحظى اليوم بخزي من أبناء قومه"، مردفا ان "كل مؤامرات عزل الحشد الشعبي قد انتهت وتداعت".