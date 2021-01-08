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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 18:05

قائد بالحشد الشعبي: الكيان الصهيوني ارتكب جرائم بشعة بحق شباب العراق

قائد بالحشد الشعبي: الكيان الصهيوني ارتكب جرائم بشعة بحق شباب العراق
وأوضح العوادي خلال كلمة له في المؤتمر الدولي الأول حول جريمة المطار التي استهدفت قادة النصر بالعاصمة بغداد، إن "كل معسكرات الحشد الشعبي استهدفت من قبل الامريكان والإسرائيليين ومخازن الأسلحة وحتى في مدينة كربلاء المقدسة ".

وأضاف إن "الكيان الإسرائيلي ارتكب جرائم بشعة بحق شباب العراق الذين يدافعون عن البلاد في محاربة الإرهاب وأمام أعين الامريكان والتحالف الدولي".

وتابع "الحشد الشعبي كان لا يستخدم ولا يستفد من التحالف الدولي طيلة سنوات محاربة الإرهاب وتحرير المدن بل كان المتضرر منه واستهدف كثيرا مع الجيش العراقي بحجة الخطأ"، مشيراً إلى أن الحشد الشعبي احترم كثيرا المواثيق الدولية أمام الانتهاكات والجرائم ضده".

وشدد العوادي على ضرورة وضع خارطة طريق دستورية وقانونية لمحاكمة أمريكية وكل من ساهم بجريمة المطار وانتهك سيادة العراق واستهدف وقتل المجاهدين من أبناء الحشد الشعبي والجيش وباقي القوات الأمنية.
رقم : 908932
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