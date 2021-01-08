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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 18:35

تركيا تعلن إحباطها ’مكيدة’ لإفساد التنسيق مع روسيا في سوريا

تركيا تعلن إحباطها ’مكيدة’ لإفساد التنسيق مع روسيا في سوريا
أعلنت السلطات الأمنية التركية، عن إحباطها ما أطلقت عليها اسم "المكيدة" التي كان هدفها "إفساد" التنسيق بين تركيا وروسيا شمالي سوريا.


ونقلت وكالة “الأناضول” التركية، عن مصادر معلومات وصفتها بـ”الأمنية” عن قيام الجيش التركي بإفشال “مكيدة” حاكها تنظيم “ي ب ك / بي كا كا” تهدف إلى “إفساد التنسيق بين تركيا وروسيا شمالي سوريا”، على حد زعمها.

وبحسب الوكالة، قام الجيش التركي بتنفيذ عملية قتل خلالها 5 عناصر من تنظيم “ي ب ك / بي كا كا”، أثناء قيامهم بعملية تسلل إلى المناطق السورية التي يتواجد فيها عناصر من الجيش التركي (منطقة نبع السلام بحسب وصف الوكالة).

ونوهت الوكالة إلى أن المجموعة التي حاولت التسلل كان هدفها “زعزعة أجواء الأمن والاستقرار فيها”.

وبينت المصادر الأمنية التركية أن عناصر من “ي ب ك / بي كا كا” نفذت هجوما بقذائف الهاون استهدفت من خلاله القوات التركية في المنطقة بجانب تل تامر على الأراضي السورية.

وزعمت الوكالة أن الهجوم نفذ من منطقة كان الجيش الروسي قد استخدمها سابقا كقاعدة عسكرية عند بدء عمليات التنسيق مع الجيش التركي، بحسب المصدر.

واعتبرت المصادر التركية الهجوم نفذ من هذه المنطقة بهدف “إفساد التنسيق المتواصل بين تركيا وروسيا في المنطقة”.

واشارت المصادر التركية الأمنية إلى أن عناصر الجيش التركي قصفوا المنطقة بواسطة “الدعم الناري”، ما أدى لتدمير مواقع إطلاق قذائف الهاون وقتل 5 عناصر شاركت في عمليات إطلاقها بحسب زعمها.
رقم : 908938
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