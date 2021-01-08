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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 18:38

سلطات البحرين تنتقم من معتقل بعد ورود اسم والدته في تقرير لقناة الجزيرة

سلطات البحرين تنتقم من معتقل بعد ورود اسم والدته في تقرير لقناة الجزيرة
وأكدت يوسف أن «إدارة السجن أيقظت ابنها من نومه صباحًا، وحلقوا شعر رأسه كاملًا دون رغبته وبدون أسباب»- بحسب تعبيرها، وطالبت السلطات الأمنية بالتوقف عن استهداف ابنها المعتقل، وبمعاملته معاملة إنسانية، وعدم المساس بكرامته وإهانته وإذلاله.

ويأتي استهداف «كميل جمعة» وسوء المعاملة، بعد كشف معاناته في سجن الحوض الجاف، وبعد بث «قناة الجزيرة القطرية» تقريرًا حول زيارة قامت بها وزيرة الداخلية البريطانية «بريتي باتيل» إلى المُجمع الأمني بمدينة المُحرق.

في حين انتقد أعضاء مجلس العموم البريطاني زيارة الوزيرة للمركز الذي تحول إلى وكرٍ لتعذيب المعارضين، وممارسة انتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان من ضمنها الاعتداءات الجنسية – بحسب تقرير القناة القطرية، الذي استند على تقارير من منظمات حقوقية دولية.

وكانت يوسف قد ظهرت في فيلم وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فضحت فيه الاعتداءات التي طالتها من قبل العناصر الأمنية في ذات المجمع الأمني.
مصدر : وكالات
رقم : 908939
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