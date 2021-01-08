نصف مليون في البصرة أحيوا ذكرى استشهاد قادة النصر

خاص (إسلام تايمز) - أكد الناشط الإعلامي مصطفى الحلفي من محافظة البصرة جنوب العراق، الجمعة، إن قرابة نصف مليون شخص من أهالي المحافظة أحيوا ذكرى مناسبة استشهاد قادة النصر الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس والشهيد الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس.