نصف مليون في البصرة أحيوا ذكرى استشهاد قادة النصر

وقال الحلفي في حديث لمراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن "شوارع محافظة البصرة اكتضت بالمشاركين الذين تجاوز عددهم نصف مليون شخص"، مضيفاً إن "بعض الأهالي اضطروا إلى اعتلاء أسطح المباني السكنية من أجل المشاركة في مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر على يد قوات الغدر والخيانة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي".
والشهيد القائد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي هو من مواليد محافظة البصرة جنوب العراق التي ساهمت بشكل كبير في دفع أبنائهم ضمن الحشد الشعبي لمواجهة عصابات داعش الإرهابية بعد فتوى المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني عام 2014.
كما استذكر أهالي البصرة دور الشهيد القائد الجنرال قاسم سليماني ضيف العراق، الذي ساهم وتواجد مع أبناء العراق خلال المعارك ضد تنظيم داعش.