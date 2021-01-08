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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 19:10

زعيم كوريا الشمالية يعلن عن توجه بلاده تجاه جارته الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية يعلن عن توجه بلاده تجاه جارته الجنوبية
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الزعيم الكوري الشمالي استعرض العلاقات بين الكوريتين، وأعلن عن موقف سياسي يدعو إلى توسيع العلاقات الخارجية بشكل شامل، موضحة أن جلسة اليوم الثالث للمؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم التي عقدت في اليوم السابق، تناولت قضية العلاقات مع كوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة "يونهاب"، بأن كيم جونغ أون استعرض العلاقات مع سيئول على النحو الذي يتطلبه الوضع الحالي، وفي ظل المتغيرات التي تحدث، ومعلنا عن التوجه العام والموقف السياسي للحزب لتوسيع العلاقات الخارجية وتطويرها بشكل كامل، فيما لم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل.

وأكدت الجلسة على أهمية النضال لإقامة نظام قانوني.

وفي السياق نفسه، أعلن الزعيم الكوري الشمالي في جلسة اليوم الثاني للمؤتمر الثامن لحزب العمال، عن إرادته في تعزيز الدفاع الوطني من أجل حماية البيئة السليمة للأمن الوطني والتنمية الوطنية، وأن كيم أعلن مجددا عن إرادة قوية لحماية أمن الدولة والشعب والبيئة السليمة للبناء الاشتراكي، من خلال تعزيز الدفاع الوطني على مستوى أعلى بكثير.

وفي السياق نفسه، ظهر الزعيم الكوري الشمالي على التلفزيون الرسمي لبلاده، الذي بث له صورة رسمية لم يسبق نشرها من قبل، بالزي العسكري وبجواره على مكتبه سلاح رشاش.

وذكرت "فرانس برس" نقلا عن وكالة أنباء "نيوز" الكورية الجنوبية، أن الصورة عرضت عبر التلفزيون الرسمي، أمس الأربعاء، أثناء تغطية مؤتمر حزب العمال في كوريا الشمالية، وهي معلقة في ممر في مجلس الثقافة في بيونغ يانغ.

وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، مؤتمر الحزب النادر، وهو الأول منذ ما يقرب من 5 سنوات، حيث عقدت المؤتمر السابع السابق في عام 2016 لمدة 4 أيام من يوم 6 -9 مايو/ آيار.
مصدر : وكالات
رقم : 908943
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