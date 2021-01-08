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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 19:12

الاحتلال يمنع عشرات المواطنين من الوصول لمسجد النبي موسى

الاحتلال يمنع عشرات المواطنين من الوصول لمسجد النبي موسى
ومنذ ساعات الصباح استنفر جنود الاحتلال في المنطقة، ونشروا حواجز على الطرق لعرقلة وصول المصلين، الذين ترجّلوا من سياراتهم، ونجح بعضهم في الوصول إلى المسجد.

وأدى العشرات من المصلين الذين منعوا من الوصول إلى المكان صلاة الجمعة في أقرب نقطة إليه، في حين أدى من استطاع الوصول صلاة الجمعة بداخله.

وقالت المرابطة خديجة خويص: "منذ الساعة الثامنة والنصف صباحًا نحاول الدخول إلى النبي موسى، ولاحقتنا قوات الاحتلال في الجبال، ثم أقمنا الصلاة في أقرب نقطة إليه".

وأطلق العديد من النشطاء نداءات بضرورة الحشد والمشاركة في أداء صلاة الجمعة التي ستقام في مسجد النبي موسى، ردًّا على الإساءة الأخيرة بحقه، وما شهدته المنطقة بالأمس من اقتحام مجموعات مستوطنين مسلحين.

وعلى مدار الأيام الماضية شهد مقام النبي موسى حضورًا كبيرًا من المصلين من المناطق كافة لإعمار المكان، وردًّا على الإساءة التي تعرض لها؛ حيث أقيمت في كنفه حفلة موسيقية صاخبة من مجموعة من الشبان.

وكانت مقاطع فيديو لحفل صاخب أقيم في مسجد ومقام النبي موسى، انتشرت وأظهرت مجموعة من الشبان في أوضاع وصفت بـ"الكارثية"، تخللها غناء ورقص مختلط وتناول الخمور، أثارت غضبًا واسعًا وعارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكن حينها مجموعة من الشباب المقدسيين من فض الحفل وطرد الموجودين فيه، مستنكرين عدم احترام حرمة المكان.

في حين نظّف متطوعون المقام الديني والأثري، وطالبوا بحمايته بعد حادثة قيام مجموعة من الشبان حفلة راقصة بداخله.

ومسجد النبي موسى يقع في منطقة الخان الأحمر الصحراوية بين أريحا والقدس، وهو من أهم وأكبر المقامات الإسلامية في فلسطين، يعود بناؤه للفترة المملوكية.
مصدر : وكالات
رقم : 908944
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