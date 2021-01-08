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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 19:21

الذكرى السنوية... سليماني حي في العراق

وأكد المشاركون أن هؤلاء القادة الأبطال هم الذين أفشلوا مشروع أميركا في العراق والمنطقة، وشدد المتداخلون في كلماتهم على أن المعركة التي خاضها الشهداء هي معركة وجود ضد التطرف والإرهاب. وأوضحوا أن الرد الأكبر على جريمة اغتيال الشهداء القادة هو الحفاظ على قيمهم وأهدافهم كما أن شهادة القادة أفشلت مشروع الفتنة في العراق.

وفي هذه المراسم القى رئيس جمعية اهل السنة في العراق الشيخ خالد الملا كلمة قال فيها: المعركة التي خاضها شهداؤنا هي معركة وجود ضد التطرف والإرهاب، واضاف: " ان سبب استهداف القادة الأبطال هو لأنهم أفشلوا مشروع أميركا في العراق والمنطقة".

وتابع خالد الملا: "على العالم أن يستمع لخطاب العراق وخطاب الإنتصار وخطاب الدماء الذي يقول لا مكان لأميركا في العراق".

وفي سياق متصل القى فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي كلمة قال فيها: "شهادة القادة أفشل الفتنة التي كانت تريد عزل الحشد الشعبي عن حاضنته الشعبية ودفعت الشعب لاحتضان الحشد"، مؤكدا ان الرد الأكبر على هذه الجريمة هو الحفاظ على قيم الشهداء وأهدافهم".

وشارك في المراسم إمام جمعة بغداد، سماحة اية الله السيد ياسين الموسوي وقال: "تصريح ترامب بأنه هو من قام بجريمة اغتيال القادة تجرؤ على القانون الدولي وتجرؤ على سيادة العراق".

وبدورها أقامت عشائر محافظة بابل العراقية في مدينة الحلة حفلا تأبينيا بذكرى استشهاد قادة النصر الشهيد القائد قاسم سليماني و الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس.

وشهد الحفل الذي حمل شعار "الثأر قادم" حضورا حاشدا ومشاركة من قبل شخصيات حزبية وسياسية واجتماعية وعلمائية.

والقيت في المناسبة العديد من الكلمات التي اكدت على دور القادة الشهداء في تحقيق الإنتصارات والتحرير.

وشدد المشاركون على ضرورة ملاحقة الجناة والمتورطين باغتيال الشهيدين سليماني والمهندس قانونيا مؤكدين ضرورة اخراج القوات الامريكية من العراق بأسرع وقت.

 
رقم : 908946
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