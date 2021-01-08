أمريكا تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي

وذكرت الخزانة في موقعها الرسمي إنها "وضعت رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض على لائحة العقوبات"، مضيفة إن "الفياض على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".



ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي قوله "السياسيون المتحالفون مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية".



وكان فالح الفياض قد شدد في مهرجان اقيمت بمحافظة البصرة جنوب العراق بمناسبة استشهادة قادة النصر، على ضرورة خروج القوات الأمريكية من العراق، معتبراً أن "هذا الخروج سيعطي العراق حقيقة استقلاله".



وقال الفياض "ردنا على اغتيال القائدين الشهيدين هو بإخراج القوات الأجنبية"، مضيفاً "بعد سنة على اغتيال الشهيدين القائدين تشهدون نهاية هذا المجرم (دونالد ترامب) وهو يحظى اليوم بخزي من أبناء قومه".

