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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 20:11

في سابقة تاريخية... ترامب يعلن عدم حضوره حفل تنصيب بايدن

في سابقة تاريخية... ترامب يعلن عدم حضوره حفل تنصيب بايدن
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "لكل من يسأل وطلبوا مني الإجابة، أنا لن أحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني".

وجاءت تصريحات ترامب، بعد ساعات من وعده بانتقال سلمي للسلطة في الإدارة الأمیركية بعدما أعلن مرارا وتكرارا رفضه نتيجة الإنتخابات الأمیركية وفوز بايدن بها.

وشهدت الولايات المتحدة الأمیركية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمیركي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين بسبب الطوارئ الطبية، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

​وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ"عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".
مصدر : وكالات
رقم : 908957
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