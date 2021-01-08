الهلال الاحمر: علقنا استيراد لقاح فايزر من اميركا





واضاف قوسيان اليوم الجمعة انه كان من المقرر توفير لقاح فايزر بواسطة عدد من الاخصائيين الايرانيين المقيمين في اميركا وارساله الى ايران إلا انه تم تعليق الموضوع اثر ما صرح به سماحة قائد الثورة الاسلامية اليوم.



هذا وكان رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني " كريم همتي" قد اعلن قبل ايام ان الجمعية ستقوم باستيراد 150 الف جرعة من لقاح فايزر بالتنسيق مع وزارة الصحة والعلاج و التعليم الطبي.



علما ان سماحة قائد الثورة الاسلامية القى كلمة ظهر اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى انتفاضة اهالي مدينة قم في عام 1978 حظر فيها استيراد اللقاحات الامريكية والبريطانية الى البلاد واضاف ان امريكا اذا تمكنت من انتاج اللقاح لم يكن تشهد مثل هذه الفضحية حيث ان بلغ عدد الوفيات فيها في يوم واحد نحو اربعة الاف شخص.