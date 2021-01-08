بيان صادر عن النائب الدكتور حسين الحاج حسن

وان النائب حسين الحاج حسن يوًكد ان هذا الخبر كاذب ولا يمت الى الحقيقة باي صلة وهو مختلق من قبل موقع ليبانون ديبايت وان النائب الحاج حسن يحتفظ بحق الادعاء على الموقع المذكور