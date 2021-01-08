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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 21:04

اردوغان والحريري يبحثان العلاقات الثنائية ومواضيع إقليمية

اردوغان والحريري يبحثان العلاقات الثنائية ومواضيع إقليمية
وأفادت تغريدة على "تويتر" نشرها حساب سعد الحرير، "جرى خلال اللقاء، الذي استمر ساعتين وتخلله غداء عمل، عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها".

وأضافت تغريدة ثانية، تطرق الرئيسان الحريري وأردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

ونشر حساب الرئاسة التركية على "تويتر" صورة للرئيسين على طاولة الغداء.

ووصل الحريري إلى السلطة من جديد بعد أن حصل على عدد كاف من الأصوات في الاستشارات الرسمية ليصبح رئيسا للحكومة لرابع مرة ويحاول تشكيل حكومة جديدة يتعين عليها التعامل مع أزمة مالية غير مسبوقة.

جاء ذلك بعد أن هز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 في مرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم، على أثره قدم حسان دياب، رئيس الحكومة آنذاك، استقالته مع عدد من الوزراء وأعضاء من البرلمان.
مصدر : وكالات
رقم : 908971
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