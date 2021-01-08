البخيتي: أمريكا ليست محصنه من الفتنة

وقال البخيتي خلال تغريده له على تويتر، إن أمريكا ليست محصنة من الفتنة لأن الحضارات لا تسقط بسبب نقص المعرفة بل بكثرة الظلم.



واتهم البخيتي المؤسسة الحاكمة في أمريكا بأنها تعمل على تجهيل مجتمعها لتجريده من انسانيته بهدف العبث بأمن ومصالح العالم، وعندما يفقد أي مجتمع إنسانيته فإنه يصبح عرضة للسقوط.



يذكر أن المئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتحموا الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.



وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.