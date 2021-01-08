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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 21:10

شركة النفط تنظم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء

شركة النفط تنظم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء
وفي الوقفة الاحتجاجية بحضور المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي، أكد بيان اللجان النقابية بمخيمات الاعتصام لموظفي شركة النفط أن الأمم المتحدة شريك أساسي مع العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية وزيادة معاناة الشعب اليمني.

وأشار إلى أن احتجاز تلك السفن يكبد اليمن مبالغ وغرامات كبيرة جدا يتحملها الشعب اليمني.

وندد البيان باستمرار الصمت الأممي إزاء ممارسات دول تحالف العدوان التعسفية في استمرار احتجاز السفن النفطية والذي يتسبب في تكبيد اليمن غرامات وخسائر اقتصادية بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية.

وطالبت اللجان النقابية، بضرورة تحييد شركة النفط ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان، وضمان عدم احتجاز السفن النفطية مستقبلا، وكذا رفع الحظر عن ميناء رأس عيسى ومطار صنعاء الدولي.

وجدد البيان، الدعوة لأحرار العالم بالوقوف إلى جانب مظلومية الشعب اليمني والمطالبة بإيقاف القرصنة البحرية على سفن الوقود.

وأكد استمرار الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة حتى الإفراج عن جميع السفن النفطية المحتجزة ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات.
رقم : 908974
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