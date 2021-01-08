رقم صادم جديد بعدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 5440 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 210139 حالة".



هذا وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 5423 إصابة بين المقيمين و17 إصابة بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 17 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1570". وذكرت أنّ "عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1386، من بينها 525 حالة في العناية المركّزة، و175 حالة على أجهزة التنفس الإصطناعية".