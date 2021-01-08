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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 21:19

وزير الخارجية الأردني الأسبق: بايدن لن يجلب للفلسطينيين دولة

وزير الخارجية الأردني الأسبق: بايدن لن يجلب للفلسطينيين دولة
ووفقا لوزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر؛ فإنه رغم دعم بايدن بـ"حل الدولتين"، إلا أنه لن تكون لديه مساحة من الوقت لتنفيذ هذا الخيار، عادًّا أنه أمر من المستحيل.

وتوقع المعشر في حديثه لقناة "رؤيا" الأردنية، أن يعمل بايدن على إلغاء صفقة القرن التي أعلنها ترمب في يناير الماضي، والعمل على استئناف الاتصالات الأمريكية الفلسطينية التي توقفت منذ 2017 الماضي.

وأكد المعشر أن بايدن سيلغي الكثير من السلبيات التي قامت بها إدارة ترمب، لكن دون جهد إيجابي جاد لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مستبعدا أن يتم إلغاء قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس؛ نظرا لأنه بحاجة إلى قرار الكونغرس الذي لن يوافق على ذلك.

وفي سياق آخر، أكد الوزير الأردني الأسبق، أن الولايات المتحدة تعيش حاليا في حالة انقسام مجتمعي كبير، مبينا أنه من الضروري رأب الصدع الداخلي.

كما أكد المعشر أن بايدن سينشغل في القضايا الداخلية في الولايات المتحدة، ولن يهتم كثيرا بالشرق الأوسط.
مصدر : وكالات
رقم : 908977
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