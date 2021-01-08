المرتضى: مرتزقة العدوان أوقفوا عمليات التفاوض بشأن الأسرى

وقال المرتضى في تغريدة لهُ إن "مرتزقة العدوان في مأرب قاموا بإيقاف عمليات التفاوض المحلية بشكل كامل".



وأضاف المرتضى أن "المرتزقة في مارب منعوا تنفيذ 10 عمليات تشمل أكثر من 300 أسير من الطرفين جرى التوافق عليها مؤخراً".