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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 21:37
المرتضى: مرتزقة العدوان أوقفوا عمليات التفاوض بشأن الأسرى
وقال المرتضى في تغريدة لهُ إن "مرتزقة العدوان في مأرب قاموا بإيقاف عمليات التفاوض المحلية بشكل كامل".
وأضاف المرتضى أن "المرتزقة في مارب منعوا تنفيذ 10 عمليات تشمل أكثر من 300 أسير من الطرفين جرى التوافق عليها مؤخراً".
مصدر :
وكالات
رقم :
908981
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