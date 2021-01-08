أحداث أميركا الأخيرة اشارة الى سأم الشعب من الديمقراطية المزعومة

إن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة اليمنية صنعاء حسن إيرلو ، واعتبر الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة بانها الموسم الأخير لهذا البلد .



وكتب حسن ايرلو على حسابه على تويتر مساء الجمعة: "هذه ليست بداية انهيار الولايات المتحدة ، بل الفصل الأخير الذي يشير إلى تخلي الناس عن الحزبين الجمهوري والديموقراطي ، أي انهم ساموا من الديمقراطية والرأسمالية".



وتابع: "سيتم عزل ترامب". لكن الشعب سيظل مناهضا للرأسمالية وسيغرق مثل تايتانيك الولايات المتحدة مع كل حلفائها.



واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب تجمعوا أمام الكونغرس ، المبنى في الوقت الذي عقد فيه جلسة مشتركة ليلة الأربعاء لتأكيد فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية ما اسفر عن مقتل خمسة أشخاص وأصابة العشرات ..



وأدان العديد من المسؤولين الأميركيين السابقين والحاليين الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب.



كما أدان عدد من القادة وكبار الدبلوماسيين من مختلف الدول الحادث ودعوا إلى التداول السلمي للسلطة واحترام الديمقراطية في الولايات المتحدة.