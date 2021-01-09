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السبت 9 كانون الثاني 2021 ساعة 08:53

مقتل 3 من عناصر “قسد”.. والعزبة تطرد الميليشيا

مقتل 3 من عناصر “قسد”.. والعزبة تطرد الميليشيا
وقالت مصادر محلية: إن مجهولين قاموا باستهداف دراجة نارية لميليشيا “قسد” على طريق أبيض جنوبي غربي الحسكة ما أدى لمقتل 3 مسلحين منها كانوا على متنها في حين أصيب عدد من مسلحي الميليشيا بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة لهم على طريق بلدة التويمين جنوب شرقي الحسكة.

وفي دير الزور قالت مصادر محلية: إن “مجهولين استهدفوا بالأعيرة النارية سيارة تقل مسلحين من ميليشيا “قسد” في مدينة البصيرة ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف مسلحي الميليشيا”.

والخميس قتل وأصيب عدد من ميليشيا “قسد” المرتبطة بالمشروع الأمريكي جراء هجمات نفذها مجهولون استهدفت تحركاتهم وآلياتهم ومواقعهم في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة.

وفي الريف الشمالي لدير الزور تصدى الأهالي لمسلحين تابعين لميليشيا “قسد” دخلوا قرية العزبة وحاولوا اختطاف أحد الشبان من قريتهم وقام الأهالي بطردهم.

في المقابل تواصل ميليشيا “قسد” مداهماتها لمدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً من الأهالي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، ولفتت مصادر إلى أن مداهمة البصيرة تمت على خلفية تعرض مجموعة مسلحة تابعة للميليشيات لإطلاق النار في المدينة.
رقم : 909033
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