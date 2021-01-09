اندلاع نزاع عشائري وإطلاق نار كثيف شرق الناصرية

وذكر مصدر أمني عراقي ان "مدينة الناصرية شهدت إطلاق نار كثيف نتيجة تجدد نزاع عشائري في ناحية أور {السديناوية} سابقاً".



وبين، ان "تجدد النزاع استخدمت فيه الأسلحة النارية المختلفة فيما توجهت قوة أمنية لتطويق مكان الحادث والسيطرة عليه".