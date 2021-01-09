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السبت 9 كانون الثاني 2021 ساعة 09:14

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وخلايا "داعش" في البادية

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وخلايا "داعش" في البادية
ووقعت تلك الاشتباكات بعد محاولة خلايا تابعة لتنظيم "داعش" التسلل باتجاه مواقع الجيش السوري على محور بلدة الرهجان بريف سلمية الشمالي الشرقي، شرق محافظة حماة.

وأوضحت وكالة سبوتنيك للانباء أن وحدات الجيش السوري رصدت محاولة التسلل وتعاملت معها على الفور بالوسائط النارية، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين جنود الجيش ومسلحي "داعش"، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي في سماء المنطقة، حيث نفذ سلسلة غارات مستهدفا خطوط هجوم وإمداد التنظيم الإرهابي من عمق البادية السورية.

مصدر ميداني أكد أن الاشتباكات ماتزال مستمرة في منطقة الرهجان وذلك بعد رصد تحركات معادية لمسلحي تنظيم "داعش" في المنطقة، فيما بدأت تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش السوري بالتوافد إلى محاور الاشتباك.

يذكر أن باديتي حمص وحماة والمنطقة الغربية والغربية الجنوبية من محافظة دير الزور والجهة الشرقية الجنوبية من محافظة الرقة شرقي سوريا، مفتوحة على صحراء وبادية منطقة التنف على الحدود (السورية- الأردنية) التي تتموضع فيها قاعدة غير شرعية للجيش الأمريكي، حيث تنشط فيها فلول تنظيم "داعش" الإرهابي بشكل كبير.

وشهدت الأيام القليلة الماضية هجمات شنتها خلايا تنظيم "داعش" على محاور دير الزور وتدمر وريف حماة واستهدفت حافلات وصهاريج خلال مرورها على الطرق المنتشرة في المنطقة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين والعسكريين السوريين.
مصدر : وكالات
رقم : 909042
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