بايدن: يسعدني حضور بينس لمراسم التنصيب وليس ترامب

واعتبر بايدن في تصريح صحفي، أن قرار ترامب عدم حضور حفل التنصيب كان "جيدا".



وفي وقت سابق، قال ترامب إنه لن يحضر حفل التنصيب، وذكر متحدث باسم بينس أن نائب الرئيس لم يُدع بعد إلى هناك.



هذا ومن المقرر أن يجري حفل تنصيب بايدن في 20 يناير الجاري.