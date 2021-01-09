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السبت 9 كانون الثاني 2021 ساعة 09:36

العراق: إيران رفعت صادرات الغاز لـ 5 ملايين متر مكعب يومياً

العراق: إيران رفعت صادرات الغاز لـ 5 ملايين متر مكعب يومياً
وقال موسى في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية العراقية «تم يوم الخميس رفع كميات الغاز الواصلة من إيران إلى 5 ملايين متر مكعب، بعد أن كانت لا تتعدى 3 ملايين متر مكعب».

وأوضح المسؤول العراقي أن «حاجة الوزارة من الغاز تصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً، وأن الكميات المستلمة لا تسد إلّا 10 في المئة من الحاجة الفعلية للمحطات».

يذكر أن الطلب المحلي على الغاز يبلغ الذروة في ايران خلال فصل الشتاء، وتم رفع طاقة المحطات الكهرومائية من أجل خفض تغذية المحطات الاخرى التي تعمل بالغاز، لتغطية الطلب سيما  في استخدامات المنازل والصناعة.

وٍأضاف موسى «تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع وزير الطاقة الإيراني خلال زيارته الأخيرة على معاودة ضخ الغاز، إلّا أن الوفد الإيراني يحتاج إلى موافقات الحكومة الإيرانية».جدير بالذكر أن 80 في المئة من محطات الكهرباء العراقية تعمل بواسطة الغاز.

وكان العراق قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي تسديد 400 مليون دولار لإيران كديون مستحقة ثمنا للغاز والطاقة الكهربائية.

وتؤكد إيران أن حجم الديون واجبة السداد على العراق تبلغ 5 مليارات دولار. وينتج العراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

وتجري بغداد مباحثات مع دول خليجية على رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط العراق مع منظومة الخليجیة.

ومنذ سنوات، يعتمد العراق على إيران باستيراد 1200 ميغاوات من الكهرباء، إضافة إلى الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.
 
رقم : 909049
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