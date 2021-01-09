الحديدة تشهد وقفات احتجاجية منددة باستمرار التصعيد والحصار

وأدان المشاركون في الوقفات إستمرار التصعيد والحصار والخروقات المتواصلة من قبل قوى العدوان والمرتزقة واستهداف المدنيين.



ونددت بيانات صادرة عن الوقفات، بجريمة استهداف صالة المنصور للمناسبات والتي راح ضحيتها شهداء وجرحى وكذا غارات طيران العدوان على الصليف ومناطق أخرى بالمحافظة.

وأكدت البيانات أن تلك الخروقات رسالة واضحة على نوايا العدوان ومرتزقته للاستمرار في سفك دماء المدنيين من النساء والأطفال في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم جديته في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.



وحملت البيانات الأمم المتحدة ومنظماتها المسؤولية الكاملة إزاء الصمت حيال الجرائم المتكررة بحق سكان مدينة الحديدة والتي تطال المساكن وصالات الأفراح وسفك دماء النساء والأطفال والمواطنين بصورة مستمرة.



وجددت البيانات التأكيد على استمرار دعم الجبهات بالمال والرجال والرد على تلك الخروقات ومواجهة التصعيد بالتصعيد إلى جانب الجيش واللجان الشعبية حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمرتزقة من كل شبر من أرض اليمن.