قطر ترد على تصريحات قرقاش بشان المصالحة

وكان قرقاش، قال إن "إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين أبوظبي والدوحة، ستستغرق وقتا (..)، وستعتمد على تعاملات قطر المستقبلية مع إيران وتركيا والجماعات الإسلامية المتطرفة".



ورد الرميحي على قرقاش، في تغريدة له على "تويتر"، معربا عن أسفه لتصريحات الوزير الإماراتي، مشيرا إلى أنها لا تليق بمستوى الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الخليجية.



وقال الرميحي؛ إن "المحاولات الهامشية لتعكير صفو الأجواء الإيجابية للمصالحة الخليجية متوقعة، وللأسف أننا نرى مسؤولا مثل وزير الدولة قرقاش يصرح بشكل لا يليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة".



وتابع الرميحي: "لن نلتفت إلى تلك المحاولات، لدولة قطر نظرة إيجابية لمستقبل الخليج(الفارسي) ووحدته ووحدة مصيره، التركيز في العمل الإيجابي أفضل من التصريحات السلبية".