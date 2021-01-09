الاحتلال يجبر مقدسيًّا على هدم جزء من منزله لهذا السبب

ونقلت وكالة "صفا" عن حاتم السلايمة أنه اضطر إلى هدم غرفة صغيرة فوق المنزل وجدران استنادية، من أجل السماح له بترخيص المنزل، وحمايته من الهدم.



ولفت إلى أنَّ المحكمة قضت في كانون الآخِر من العام الماضي بهدم المنزل، وقدم محاميه استئنافا على القرار، وحددت جلسة في الثامن من شباط القادم.



وأضاف أنَّ المحكمة طلبت منه في الجلسة السابقة هدم ارتداد المنزل بمسافة 3 أمتار، من أجل الحصول على رخصة.



وأوضح أنه يعاني منذ عشرين عاما بسبب ملاحقته من بلدية الاحتلال، بدعوى أنه بنى بدون ترخيص، حيث فرضت عليه 4 مخالفات بناء بلغت قيمتها أكثر من 80 ألف شيكل.



وبنى المقدسي السلايمة منزله في عام 1998، ويعيش فيه مع زوجته و3 أولاد أكبرهم عمره 11 عاما وأصغرهم 4 سنوات.



وتبلغ مساحة المنزل 90 مترًا مربعًا، ويضم غرفتين وصالة ومطبخا وحمامين.