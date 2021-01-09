وجاءت التصريحات بعد إعلان المدير العام للمنظمة الثلاثاء أنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" لعدم استكمال بكين بعد التصريح رغم بدء عدد من أعضاء الفريق الرحلة إلى الصين لتتبع منشأ الفيروس الذي رصد للمرة الأولى أواخر 2019 في المدينة الواقعة بوسط البلاد.



وقال نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة زينغ ييشين للصحافيين السبت "يتم النظر في الموعد المحدد (للزيارة) ونحن جاهزون".



وأضاف "طالما يستكمل هؤلاء الخبراء الإجراءات ويؤكدون برنامجهم سنذهب سويا إلى ووهان لإجراء تحقيقات".



وكانت المنظمة قد أعلنت سابقا أن الصين منحت الإذن لزيارة فريق يضم 10 أشخاص.