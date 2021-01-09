الصفحة الرئيسية
0
السبت 9 كانون الثاني 2021 ساعة 11:21

وزير داخلية الوفاق يوضح ما طلبه من ادارة بايدن

وزير داخلية الوفاق يوضح ما طلبه من ادارة بايدن
ووجه كذلك باشاغا في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وقال باشاغا: "كلنا أمل أن تنجح الإدارة الأمريكية الجديدة في تحقيق الاستقرار للبلاد، وأن تكون تلك أحد الأولويات القصوى لإدارة بايدن".

وتابع وزير داخلية الوفاق "تنوي القوات المدعومة من الحكومة الليبية حاليا أن تشن هجوما كبيرا في غربي البلاد للقضاء على الجماعات الإرهابية ومهربي البشر، وندعو الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في تلك الجهود".

وأكمل بقوله "تحسنت آمالنا بصورة كبيرة بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ونأمل للإدارة الجديدة أن يكون لها دور رئيسي في استقرار ليبيا وتحقيق المصالحة".

وأعرب باشاغا عن استعداده لتولي منصب رئيس وزراء ليبيا الجديد في حكومة موحدة، والتي يمكن أن تتابع وترعى مفاوضات السلام بين الأطراف الليبية المتحاربة.

وعن انسحاب القوات الأجنبية، قال باشاغا: "سيكون تدريجيا، خاصة بعدما تحدثنا أننا سنجري محادثات تجارية مع مختلف الدول في حال رحيل المرتزقة".

وتطرق باشاغا إلى خطر التنظيمات الإرهابية، بقوله "ساعدتنا الجهود الأمريكية في هزيمة داعش في مدينة سرت عام 2016، والتعاون مع الجانب الأمريكي مستمر في هذا المجال".

لكنه أردف بقوله: "المتطرفون استعادوا حاليا موطئ قدمهم، بسبب المعارك التي دارت حول طرابلس في الفترة الماضية".
وأعرب باشاغا عن أمله أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية "العملية العسكرية الكبرى" في غربي البلاد، مضيفا "تعهد فعليا تركيا بالدعم، ونأمل أن تساعدنا الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على العناصر الإرهابية التي تسللت إلى ليبيا في الفترات الماضية".

واستمر وزير داخلية الوفاق بقوله "كما أن تلك العملية العسكرية تستهدف أيضا مهربي المهاجرين، ويمكن أن تساعد في حل جذور تلك المشكلة".

وأتم باشاغا تصريحاته قائلا "أمن واستقرار ليبيا، مهمان لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية".

يُذكر أنّه بعد جولات تفاوضية عديدة بين الطرفين على مدار الأعوام الماضية، توصل المشاركون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بلجنة 5+5، خلال محادثات في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى عدد من الاتفاقات أبرزها فتح الطرق واستئناف الحركة الجوية المنتظمة بين طرابلس وبنغازي، ووقف دائم لإطلاق النار في عموم الأراضي الليبية.

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب الاطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
مصدر : وكالات
رقم : 909095
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حمودي: ادارج الفياض في قائمة العقوبات انتهاكا سافرا
حمودي: ادارج الفياض في قائمة العقوبات انتهاكا سافرا
هل ستظل المصالحة الخليجية حبراً على ورق؟
هل ستظل المصالحة الخليجية حبراً على ورق؟
9 كانون الثاني 2021
هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟
هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟
9 كانون الثاني 2021
السلاح الكيماوي في سوريا.. تسييس وكذب لا ينتهي
السلاح الكيماوي في سوريا.. تسييس وكذب لا ينتهي
9 كانون الثاني 2021
تفكيك "قبة الصخرة"..هل يتجّه الفلسطينيون نحو انتفاضة ثالثة !
تفكيك "قبة الصخرة"..هل يتجّه الفلسطينيون نحو انتفاضة ثالثة !
9 كانون الثاني 2021
الفوضى.. بضاعة أمريكا رُدت إليها
الفوضى.. بضاعة أمريكا رُدت إليها
9 كانون الثاني 2021
أمريكا تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي
أمريكا تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي
8 كانون الثاني 2021
نصف مليون في البصرة أحيوا ذكرى استشهاد قادة النصر
نصف مليون في البصرة أحيوا ذكرى استشهاد قادة النصر
8 كانون الثاني 2021
قائد بالحشد الشعبي: الكيان الصهيوني ارتكب جرائم بشعة بحق شباب العراق
قائد بالحشد الشعبي: الكيان الصهيوني ارتكب جرائم بشعة بحق شباب العراق
8 كانون الثاني 2021
الفياض: البصرة بقيت وفية لقادة النصر
الفياض: البصرة بقيت وفية لقادة النصر
8 كانون الثاني 2021
الإمام الخامنئي: أشكر الشعب العراقي لإحياء ذكرى استشهاد المهندس وسليماني
الإمام الخامنئي: أشكر الشعب العراقي لإحياء ذكرى استشهاد المهندس وسليماني
8 كانون الثاني 2021
البصرة تحتضن مهرجاناً للشهيدين سليماني والمهندس
البصرة تحتضن مهرجاناً للشهيدين سليماني والمهندس
8 كانون الثاني 2021
باحث تونسي لـ"إسلام تايمز": تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني هدفه الضغط على الجزائر
باحث تونسي لـ"إسلام تايمز": تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني هدفه الضغط على الجزائر
8 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض