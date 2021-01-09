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السبت 9 كانون الثاني 2021 ساعة 11:28

غداً.. بدء المرحلة الثالثة من حقن المتطوعين بلقاح كورونا الإيراني

غداً.. بدء المرحلة الثالثة من حقن المتطوعين بلقاح كورونا الإيراني
وأضاف الدكتور حامد حسيني في مقابلة مع "إرنا"، أن الترخيص صدر مساء امس لاجراء المرحلة الثالثة من الاختبار البشري للقاح الإيراني "كوو إيران بركت" وسيشارك في هذه المرحلة من الحقن سبعة متطوعين.

واوضح أن حقن اللقاح الإيراني سيجري على سبعة متطوعين خلال يومي الاحد والاثنين، مبينا أن الترخيص صدر مساء امس الجمعة لاجراء المرحلة الثالثة من الاختبار البشري للقاح الإيراني "كوو إيران بركت".

وبخصوص الحالة العامة للمتطوعين السبعة الأوائل للقاح الإيراني، قال أن هؤلاء الأشخاص بخير وكل شيء يسير على ما يرام.

وذكر حسيني، أن إعطاء التطعيم للمتطوعين يكون لمرتين، أي أنه يتم إعطاء اللقاح لهم في المرة الثانية بعد 14 يوما من التطعيم الأول.

وتم اجراء أول حقن بشري للمرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاح كورونا المنتج من قبل باحثين إيرانيين يوم 29 ديسمبر 2020 بحضور وزير الصحة والتعليم الطبي ونائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا سورنا ستاري.

وجرى الاختبار لسيدة متطوعة هي طيبة مخبر ابنة محمد مخبر رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (رض) ، اضافة الى أحد مدراء اللجنة، حيث كانا أول المتطوعين لتلقي اللقاح الإيراني .
رقم : 909097
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