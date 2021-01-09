الصين: تسجیل 33 إصابة جديدة بكورونا

وذكرت اللجنة في بيان أن 14 من بين 17 إصابة محلية كانت في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات.



وأعلنت مدينة شيجياتشوانغ، عاصمة خبي، اليوم السبت أنها ستعلق خدمات مترو الأنفاق.



وكانت السلطات قد منعت الأسبوع الماضي سكان شيجياتشوانغ من مغادرة المدينة، في محاولة للحد من تفشي الفيروس.



وبدأت شيجياتشوانغ حملة فحوص جماعية لسكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة.



وقالت اللجنة إنها سجلت أيضا 38 حالة إصابة جديدة بدون أعراض، انخفاضا من 57 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.



هذا و أفادت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، بأنها ستقدم للشعب لقاحات ضد فيروس كورونا "مجانا"، بمجرد أن تكون متاحة.



وأشار المسؤول باللجنة الوطنية للصحة، تشنغ توشنغ وي، إلى أن "الحكومة يمكنها توفير اللقاحات مجانا للأفراد رغم تكاليف التصنيع والنقل".



وشدد على أنه "لا ينبغي أن يدفع الشعب الصيني سنتا واحدا مقابل اللقاح".