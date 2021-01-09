حمودي: ادارج الفياض في قائمة العقوبات انتهاكا سافرا

وقال حمودي في بيان تلقى موقع "إسلام تايمز
" نسخة منه، "الحشد الشعبي مؤسسة خاضعة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة والفياض شخصية حكومية ووطنية مجاهدة، وقرار الخزانة الامريكية هو امعان في عدوانية الإدارة الامريكية للحشد الشعبي التي جسدتها باغتيال قادة النصر وقصف مقرات الحشد وقتل عشرات المجاهدين".
وأضاف حمودي إن "قرار الخزانة الامريكية تصعيد خطير ويستوجب من الحكومة موقف رسمي صارم وحازم تجاه ذلك"، مشدداً على المضي بتنفيذ قرار إخراج القوات الامريكية من شأنه وضع حد لهذا الاستخفاف والتدخل بالشأن العراقي.
من جانبه، دعا مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الاعرجي، السبت، الخزانة الأمريكية إلى تصحيح خطئها.
وقال الاعرجي في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، "ندعو الخزانة الأمريكية، إلى تصحيح خطئها بقرار فرض عقوبات على شخصية عراقية حكومية، وليس من الصحيح أن تكون هذه الشخصية ضمن قوائم العقوبات".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض.