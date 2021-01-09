حمودي: ادارج الفياض في قائمة العقوبات انتهاكا سافرا

خاص (إسلام تايمز) - أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، رفضه وإدانته لقرار الخزانة الامريكية بادراج رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بقائمة العقوبات‎ ، معتبراً هذه الخطوة انتهاكاً سافراً لسيادة الدولة العراقية ‎.