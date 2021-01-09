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السبت 9 كانون الثاني 2021 ساعة 12:37

روحاني: وزارة الصحة رفضت طلب شركات اجنبية اختبار لقاح كورونا على مواطنينا

روحاني: وزارة الصحة رفضت طلب شركات اجنبية اختبار لقاح كورونا على مواطنينا
وقال الرئيس روحاني في تصريحه اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: انه وفي ظل التعاون الجيد من قبل المواطنين والجهود المبذولة خلال الفترة الاخيرة فقد انخفضت لله الحمد ارقام المصابين بفيروس كورونا بنسبة 80 بالمائة والمتوفين بنسبة 70 بالمائة.

واعرب رئيس الجمهورية عن امله بان لا ندخل الموجة الرابعة لمرض كورونا، مجددا التاكيد على مواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية مثل استخدام الكمامات وعدم اقامة التجمعات لان ضعف الالتزام باي منها سيهدر كل الجهود.

واوضح ان احد مطالب المواطنين هو ان نضع اللقاح تحت تصرفهم باسرع وقت ممكن ولفت الى ان جهتنا المرجعية هي وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي واضاف: ان اجراءات جيدة تحققت بشان صنع اللقاح الداخلي وفيما يتعلق باللقاح الخارجي فقد كنا منهمكين لفترة اكثر من شهر بمسالة التحويلات.

ولفت الى ان بعض الشركات الاجنبية ارادت اختبار لقاح كورونا على مواطنينا واضاف: ان وزارة الصحة اتخذت موقفا صائبا برفض هذا الطلب، وليعلم مواطنونا بانهم سوف لن يكونوا موضع اختبار الشركات المصنعة للقاح.

واكد بان شراء وتوفير اللقاح يعد من اولويات البلاد وقال: ان توفر اللقاح لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية بل ينبغي مواصلة الالتزام بها عدة اشهر بعد ذلك لنرى نتيجة اللقاح.
رقم : 909106
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