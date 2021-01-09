وفي حوار مع صحيفة "خراسان" المحلية، أكد الاميرال رستكاري ان الحظر المفروض لم يعرقل تطور ايران في الصناعات البحرية الدفاعية، وقال: ما تم تصنيعه في وزارة الدفاع قبل الثورة كان في الغالب أسلحة خفيفة وقذائف قتالية ارضية، وبالنظر إلى أن البحرية الإيرانية استوردت معظم معداتها من دول غربية ، فقد كانت في وقتها الأولى في المنطقة، بالطبع، ما زلنا اليوم الأول، مع اختلاف أن ما كان لدينا في ذلك الوقت كان على سبيل الإعارة، أي بمجرد مغادرة العدو لبلدنا وفرض الحظر علينا، تسبب لنا مصاعب، لكننا اليوم نعتمد على امكانياتنا المحلية والحظر لا يمكن أن يفعل شيئا.



وتابع قائلا: اليوم ، غواصة "فتح" إيرانية بالكامل وتم تصميمها من قبل المتخصصين الايرانيين، وتتميز بالجودة والمعدات والأسلحة المتطورة اعلى بكثير من غواصة "غدير" فئة 120 طنًا، والتي تم تصنيعها بالهندسة العكسية.



واشار الاميرال رستكاري الى تحقيق قفزة كبيرة في سرعة إنتاج المعدات العسكرية، وقال: قمنا ببناء هيكل المدمرة "دماوند" الأولى في 4 سنوات، لكن الآن هيكل المدمرة "دماوند" الجديدة استغرق تجهيزها حوالي 12 شهرًا، وهي مؤشرا على المهارة وسرعة العمل، واليوم سنبني مدمرة مثل "دماوند" لمدة عام ونجهزها لمدة عام.



ولفت رئيس منظمة الصناعات البحرية الى ان عددا من الدول تقدمت بطلبات لشراء المعدات العسكرية البحرية الايرانية بالرغم من العروض السخية لبعض الدول الكبرى لثنيها عن ابتياع الاسلحة من ايران.



وتوقع ان تبلغ مبيعات ايران من المعدات العسكرية بين 8 الى 10 مليارات دولار سنويا.

ومضى قائلا: غواصاتنا من فئتي "غدير" و"فتح" جذابة للغاية بالنسبة للبلدان الأخرى، وصد المسؤولون الاجانب خلال تفقدهم لغواصة "فتح" أن هذه الغواصة لديها أعلى مستوى من التجيهزات، وقد أبهرتنا غواصة "فاتح" وكيف وصلت ايران الى هذا المستوى من الاقتدار.



واضاف: لدينا سونار يمكنه رصد 360 درجة حول الغواصة بدقة عالية ، نقوم ببناء بمنظمومة معركة يمكنها حساب النقطة الدقيقة للهدف، وهناك طلبات خارجية لشراء السفننا الفائقة السرعة، وراجمات الصواريخ متوسطة المدى من فئة "بيكان".



كما لفت مساعد زير الدفاع الايراني الى وجود طلبات كثيرة من عدة دول لشراء الطائرات المسيرة ومنظمومة الدفاع الجوي "باور 373" التي تعتبر افضل من المنظومة الروسية "اس 300"، مشيرا الى منظومات الدفاع الجوي الايراني والتي تمتلك راردارا قويا للغاية اسقطت الطائرة الاميركية المسيرة "غلوبال هاوك" بصاروخ واحد.



كما لفت الاميرال رستكاري الى تصنيع المحرك الوطني بقدرة 1300 حصان، وان تم التعاقد مع مؤسسة السكك الحديد الايرانية لتصنيع 10 محركات من هذا النوع.



ومضى قائلال : انه سيتم انتاج محرك بحري بقدرة 1300 حصان ايضا حتى نهاية مارس المقبل، اضافة الى انتاج محرك ديزل بقدرة 4200 حصان.