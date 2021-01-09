الهند: مستعدون لإنقاذ البشرية من كورونا بلقاحين من صنعنا





وأوضح بأن "الهند اليوم تعد، في مجال كورونا، من بين البلدان ذات معدلات الوفيات الأدنى ومعدلات التعافي الأعلى عبر العالم"، على حد تعبيره.



وأضاف:" الهند مستعدة اليوم لحماية البشرية ليس بلقاح واحد فحسب مضاد لكورونا، بل بلقاحين من صنع هندي".