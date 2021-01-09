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السبت 9 كانون الثاني 2021 ساعة 18:25

العراق يستغرب قرار الخزانة الأمريكيّة بحقِّ الفيّاض

العراق يستغرب قرار الخزانة الأمريكيّة بحقِّ الفيّاض
وذكر بيان للوزارة ان "وزارة الخارجيّة تعرب عن استغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ رئيس هيئة الحشد الشعبيّ فالح الفيّاض"، مؤكداً ان "القرار مثّل مفاجأة غير مقبولة".

وأضاف ان "الوزارة ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعات ذلك".

وفرضت وزارةُ الخزانة الاميركية عقوباتٍ ضد رئيسِ هيئةِ الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض تُصادرُ بموجبِها جميعَ اموالِ الفياض في الولاياتِ المتحدة.

وطالب مستشارُ الأمن القومي، قاسم الأعرجي وزارةَ الخزانة الأمريكية، إلى تصحيحِ خطئِها بقرارِ فرضِ عقوباتٍ على شخصيةٍ عراقية حكومية، ليس من الصحيح أنْ تكونَ ضمن قوائمِ العقوبات.
رقم : 909173
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