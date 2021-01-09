أنصار الله تعلق على العقوبات الأمريكية على فالح الفياض

وأدان المكتب السياسي لأنصار الله بشدة ما أقدمت عليه وزارة الخزانة الأمريكية من فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض.



المكتب السياسي لأنصار الله، وفي بيان صادر عنه اليوم السبت، اعتبر العقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي "خطوة عدائية تضاف إلى سجل أمريكا الأسود تجاه العراق وشعبه العزيز".



وعبَّر عن ثقته "بأن تلك العقوبات لن تؤثر على إرادة الشعب العراقي الساعي إلى تحرير وطنه وإخراج قوات الاحتلال من بلده"، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية بأن "تنصرف إلى أزماتها الداخلية".



وفرضت وزارةُ الخزانة الاميركية عقوباتٍ ضد رئيسِ هيئةِ الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض تُصادرُ بموجبِها جميعَ اموالِ الفياض في الولاياتِ المتحدة.



وطالب مستشارُ الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي وزارةَ الخزانة الأمريكية، إلى تصحيحِ خطئِها بقرارِ فرضِ عقوباتٍ على شخصيةٍ عراقية حكومية، ليس من الصحيح أنْ تكونَ ضمن قوائمِ العقوبات.