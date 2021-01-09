الشيخ القطان: لملاقاة السيد نصر الله في منتصف الطريق

اسلام تايمز (لبنان) - حيا رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على كلامه المسؤول، آملا “من القيادات السياسية أن تلاقي السيد نصرالله في منتصف الطريق، من أجل تشكيل حكومة تعالج الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.