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السبت 9 كانون الثاني 2021 ساعة 21:07

دعوات لإنقاد حياة شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكي

دعوات لإنقاد حياة شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكي
وأطلق المغردون الفسطينيون حملة واسعة عبر وسائل التواصل الإجتماعي تحت وسم #الحرية_لفؤاد_الشوبكي، مطالبين القيادة الفلسطينة بالتحرك الفوري لإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذي يقدر عددهم بنحو 5 آلاف أسير.

ووصل عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير منهم قرابة 300 حالة مرضية مزمنة وخطيرة وبحاجة لعلاج مناسب ورعاية مستمرة، وعلى الأقل هناك عشر حالات مصابة بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي، وهو أكبر الأسرى سنّا، ومنذ انتشار الجائحة أصيب نحو 140 أسيراً بفيروس كورونا.

وقالت إحدى الناشطات على تويتر في تغريدة لها أن الأسرى في سجون الاحتلال يعانون من سوء التغذية وانخفاض معدلات نظافة السجون عن المعايير الصحية، وجُلهم مصاب بأمراض خطيرة ومزمنة.

وأشار حساب آخر إلى أنه هناك أكثر من 700 معتقل في سجون الاحتلال يعيشون أوضاع صحية خطيرة ويعانون من أمراض فتاكة.

وطالبت ناشطة بالإفراج العاجل عن جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسير فؤاد الشوبكي.

فيما أشار أحد الحسابات المهتمة بشؤون الأسرى إلى التاريخ النضالي الكبير للأسير فؤاد الشوبكي، موضحا أنه شاهدٌ على نضال الشعب الفلسطيني الممتد عبر الأجيال في سبيل تحرير الوطن.

يشار إلى أن الأسير "الشوبكى" اعتقل بتاريخ 14/3/2006 ، بعد اقتحام الاحتلال لسجن أريحا الذى تشرف عليه السلطة الفلسطينية، واتهمه الاحتلال بتوريد الأسلحة للمقاومة الفلسطينية في القضية التي عرفت باسم " سفينة كيرن أيه " وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 20 عاماً.
رقم : 909191
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