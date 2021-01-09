هنية يبعث رسالة الى ايران و الامم المتحدة

وأوضحت حماس في تصريح وصل وكالة "فلسطين أون لاين" أن هنية بعث رسائل إلى الأمم المتحدة، وقادة كل من إيران والأردن وسويسرا وجنوب أفريقيا، استعرض فيها الجهود التي قامت بها الحركة لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء حقبة الانقسام.



وأشارت الرسائل، إلى موافقة الحركة على إجراء الانتخابات بمستوياتها المختلفة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة التوالي والترابط.



ودعا رئيس حركة حماس في رسالته قادة الدول إلى دعم هذه الجهود وإسنادها، والعمل على إنجاح الخطوات التي من شأنها تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني.



